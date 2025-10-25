19 dolandırıcı tutuklandı

Haberin Devamı

Düzenlenen operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı. İşlemlerin ardından mahkemeye sevk edilden şüphelilerden 15’i tutuklanırken, 15’i hakkında adli kontrol kararı verildi. 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

İkinci soruşturmada ise kamu kurum ve kuruluşlarıyla anlaşmaları olmadığı halde para karşılığı sahte silahlı-silahsız özel güvenlik, gassallık, mesleki yeterlilik, ustalık, kalfalık ve SRC belgeleri düzenleyerek nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen 13 şüpheliye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 13 şüpheli, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü mahkemece tutuklanırken, 1’i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 8 kişi ise serbest bırakıldı.