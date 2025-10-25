×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

19 dolandırıcı tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara'da Sahtecilik#Dolandırıcılık Operasyonu#MİT Ve Bakanlık Dolandırıcılığı
19 dolandırıcı tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2025 07:00

Ankara’da Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen birinci soruşturmada, kendilerini MİT, Kültür ve Turizm Bakanlığı, elçilik veya banka çalışanı olarak tanıtan ve mağdurları ‘define ve tarihi eser bulma’ vaadiyle dolandırdıkları tespit edilen 34 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Haberin Devamı

Düzenlenen operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı. İşlemlerin ardından mahkemeye sevk edilden şüphelilerden 15’i tutuklanırken, 15’i hakkında adli kontrol kararı verildi. 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

İkinci soruşturmada ise kamu kurum ve kuruluşlarıyla anlaşmaları olmadığı halde para karşılığı sahte silahlı-silahsız özel güvenlik, gassallık, mesleki yeterlilik, ustalık, kalfalık ve SRC belgeleri düzenleyerek nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen 13 şüpheliye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 13 şüpheli, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü mahkemece tutuklanırken, 1’i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 8 kişi ise serbest bırakıldı. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara'da Sahtecilik#Dolandırıcılık Operasyonu#MİT Ve Bakanlık Dolandırıcılığı

BAKMADAN GEÇME!