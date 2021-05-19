19.19’da hep birlikte İstiklal Marşı

102 yıl önce Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için Bandırma Vapuru’yla Samsun’a çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu, salgın önlemleri kapsamında bu yıl yine evlerden kutlanacak.

19 Mayıs kutlamaları kapsamında ilk tören Büyük Önder Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’de yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin 81 ilinden gelen ve Türk bayrakları taşıyacak gençlerle birlikte mesafeli şekilde Atatürk’ün huzuruna çıkacak. Kasapoğlu, Anıtkabir’deki törenin ardından beraberindeki gençlerle birlikte Beştepe’ye geçerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile buluşacak. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı’ndaki farklı illerden gelen gençler ve başarılı genç sporculara mesajlar verecek.

ONLINE KONSERLER

Fener alayları, okul programları, ışık gösterileri ve açık hava etkinlikleri koronavirüs tedbirleri nedeniyle yapılmayacak. Akşam saat 19.19’da tüm Türkiye’de aynı anda evlerden, balkonlardan ellerde ay yıldızlı bayraklarla hep bir ağızdan İstiklal Marşı okunacak.

İstiklal Marşı, 19.19’da geçen yıl olduğu gibi stadyumlardan ve spor tesislerinden çalınacak. Yurdun dört bir yanında bakanlığa ait tesislerde milli sporcular da 19 Mayıs’ın 102’nci yıl dönümünde saat 19.19’da İstiklal Marşı’na eşlik edecek. Evlerden yaşanacak 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde online fotoğraf yarışması sergisi, bilgi yarışması, sahne senin programı gibi etkinlikler sosyal medyadan takip edilebilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği program çerçevesinde 19 Mayıs’a özel olarak Zeynep Bastık ve Oğuzhan Koç online konser verecek. Konser, bu akşam saat 21.00’de canlı yayınla TRT Müzik’te ekranlara gelecek.

19 MAYIS COŞKUSU 102 YAŞINDA

19 Mayıs coşkusu dün miniklerin de katılımıyla başladı. Mersin’de gençler spor gösterisi sundu.





ÖĞRENCİLERLE EBA’DAN BULUŞMA

TRT EBA Ortaokul ve TRT EBA Lise kanalında saat 09.00 itibarıyla yayınlanacak olan “Doğan Güneşin İzinde” programında lise öğrencileri hazırladıkları sunumlarla Milli Mücadele sürecini anlatacak, müzik performansı ile izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da online katılımı ile 81 ilden öğrenciler Bakan Selçuk’a merak ettiklerini soracak. (EĞİTİM SERVİSİ)

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