19.19 coşkusu

Koronavirüs herkesi eve kapatsa da 19 Mayıs coşkusuna engel olamadı. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı büyükşehirlerde vatandaşlar, bayram coşkusunu balkonlarına taşıdı. Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için Samsun’a çıkmasının 101’inci yıldönümünde saat 19.19’da yurdun dört bir yanında balkon ve pencerelerden hep birlikte İstiklal Marşı yükseldi.

Antalya

STATLARDA KUTLAMA

Vatandaşlar Türk bayraklarıyla süsledikleri evlerinin balkonlarından, pencerelerinden saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudu. Kutlamalar, yer yer sokaklara taştı. Maskelerini takan, sosyal mesafeye dikkat eden vatandaşlar evlerinin önünde kutlamalara katıldı. Birçok şehirde bayraklarla süslenmiş üstü açık otobüslerde müzik ve marşlar eşliğinde şehir turu atıldı. Ülkedeki tüm statlarda İstiklal Marşı okundu.

Ankara

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 19.19’da tüm yurtta okunan İstiklal Marşı’na eşlik etti.