18’inci yüzyıla dönüyor

ÇOK SIK ONARILMIŞ

“Kız Kulesi 5. yüzyılda yapılmış ve yüzyıllar boyunca farklı amaçlara hizmet etmiş. Kız Kulesi’nin farklı işlevlerde kullanılmasından ve denizin ortasındaki konumundan dolayı nemin, tuzlanmanın ve dalgaların da yıkıcı etkileri sebebiyle çok sık onarım geçirdiği tarihi kayıtlarda tespit edilmiştir. Bu bağlamda tarihi süreçteki işlevlerinden kaynaklanan mekânsal ve malzeme değişiklikleri incelenmiş, bilimsel araştırmalar ışığında restitüsyon ve restorasyon projesi hazırlanmıştır. Çalışmamız koruma-restorasyon konusunda ülkemizdeki en önemli isimlerden biri olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ile mimari tasarım konusunda uzun yıllardır beğeni ile takip ettiğimiz Ağa Han ödüllü Han Tümertekin’in danışmanlığında yürütülmektedir.

ÇATISI KALDIRILACAK

Yapı en son 1996-2000 yılları arasında restoran işletmesi için restore geçirdi. Restoran işletmesi iptal oldu, bakanlık olarak geri aldık. Artık yeme içme ağırlıklı bir işlevden alıyoruz. Özgün olmayan eklentilerin hepsi sökülecek, binanın yükü hafifletilecek. Günümüze kadar ulaşmış olan özgün bölüm ve elemanlar ile nitelikli ekler korunacaktır. Biliyorsunuz birçok Kız Kulesi görüntüsü var tarihte. Restorasyon sonrası bina 18. yüzyıldaki görüntüsüne tekrar geri dönecek. Çatı kalktığı zaman kule eski küçük sur şeklindeki görüntüsüne kavuşacak. Sur özelliği tekrar bu kapalı mekâna sağlanarak avlu eski haline getirilecek.

ARTIK GEZİLEBİLECEK

Kız Kulesi artık sadece Anıt Eser olarak ziyaret edilebilecek. Gezi teknesi programları dahilinde kule ziyaretçilere gezdirilecek. Ziyaretçiler Kız Kulesi’ne Müzekart ile girebilecek.”

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