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18 günlük evliydi... Özge nasıl öldü

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#İzmir#Torbalı#Özge Hançer Girgiç
18 günlük evliydi... Özge nasıl öldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2024 07:00

Özge Hançer Girgiç’in ölümü şüpheli bulurdu.

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İzmir Torbalı’da yaşayan Özge Hançer Girgiç (32), 26 Eylül günü akşam saatlerinde işten eve dönen eşi Hakan Girgiç (32) tarafından yerde hareketsiz şekilde bulundu. Hakan Girgiç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Özge Hançer Girgiç'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olay, kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti. Öte yandan Özge Hançer Girgiç ile Hakan Girgiç çiftinin 18 günlük evli olduğu öğrenildi.

Özge Hançer Girgiç'in cenazesi, Adli Tıp’taki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilirken, cenaze önceki gün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Girgiç’in ölüm nedenini belirlemek için başlatılan çalışma sürüyor. 

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#İzmir#Torbalı#Özge Hançer Girgiç

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