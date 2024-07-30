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188 hayat kurtardı kalbine yenildi

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#Trabzon#Enkaz#Deprem
188 hayat kurtardı kalbine yenildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 07:00

Trabzon’da 12 yıl önce kamyonet ile nehre düşen çocukluk arkadaşının cansız bedenine 10 ay sonra ulaşılmasıyla sarsılan Ahmet Cerrah (46), arama-kurtarma gönüllüsü olmaya karar verdi.

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Kendisini hayat kurtarmaya adayan Cerrah, aldığı eğitimler sonrası Sürmene Arama-Kurtarma Derneği’ni (SÜR-AK) kurdu. Dernek bünyesinde bölgede boğulma, sel, heyelan, yangın gibi olaylara koşan, deprem afetlerinde de bireysel olarak görev alan Cerrah, gönüllü arkadaşları ile bu zamana kadar 188 hayat kurtardı. Türkiye’yi sarsan 6 Şubat depremleri dahil her afete koşan, AFAD ve Sahil Güvenlik gibi resmi kurumlarla işbirliği içinde sayısız göreve katılan Ahmet Cerrah, göğüs ağrısı şikâyetiyle 25 Temmuz’da hastaneye gitti. Durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine kaldırılan Cerrah, beyin kanaması da geçirdi. Yaşam mücadelesi veren Cerrah, geçen cumartesi akşamı hayatını kaybetti. Ani ölümü büyük üzüntüye neden olan Ahmet Cerrah için Sürmene’de cenaze töreni düzenlendi.

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‘ENKAZLARA GÖZÜ KAPALI GİRERDİ’

Cerrah’ın arkadaşı Kemal Abdioğlu da deprem bölgesine beraber gittiklerini belirterek, “Kimsenin girmek istemediği enkazlara gözü kapalı girerdi. Deprem bölgesinde kaldırımda battaniyeye sarılıp uyumasına şahidim. Çok cesur bir arkadaşımızdı. Mekânı cennet olsun. En ufak sarsıntında millet kaçışırken o binalara yönelirdi” diye konuştu.

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#Trabzon#Enkaz#Deprem

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