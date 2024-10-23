185 milyon dolarlık rekor imza

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NBA’de Houston Rockets forması giyen 22 yaşındaki milli oyuncu Alperen Şengün, 185 milyon dolar (6.4 milyar TL) kazanacağı 5 yıllık yeni bir sözleşmeyle Türk spor tarihinde en fazla kazanan sporcu unvanına sahip oldu. Yılda 37 milyon dolar kazanacak olan Alperen’den önce en çok kazanan isim New Orleans Pelicans ile 5 yıl için 60 milyon dolara imza atan Ömer Aşık’tı. Alperen Şengün yaptığı yeni sözleşmeyle NBA tarihine de geçti. Milli oyuncunun, Luka Doncic ve Trae Young’dan sonra 5 yıllık çaylak sözleşmesi imzalayan ve bir yıl oyuncu opsiyonuna sahip olan ilk oyuncu oldu.

210 MAÇIN 148’iNE iLK 5’TE ÇIKTI

2021 yılında NBA Seçmeleri’nde 1. tur, 16. sıradan Oklahoma City Thunder tarafından seçilen Alperen, Houston Rockets’a takaslandı. 3 sezonda Houston Rockets formasıyla 210 maça çıkan ve bu karşılaşmaların 148’ine ilk 5’te başlayan Alperen, ortalama 27.2 dakika süre aldı. Milli basketbolcu bu karşılaşmalarda 14.9 sayı, 7.9 ribaunt ve 3.8 asist ortalamaları yakaladı. Alperen, performansıyla All-Star seçilme noktasına geldiği geçen sezon maç başına 21.1 sayı, 9.3 ribaunt, 5 asist ve 1.2 top çalma ile oynadı.

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ALPEREN’iN NBA REKORLARI

-Bir maçta en çok sayı (45) atan Türk basketbolcu.

-Bir maçta 45 sayı, 15 ribaunt, 5 top çalma ile oynayan 5. oyuncu.

-1000 sayı, 200 asiste ulaşan en genç pivot.

-Triple-double yapan en genç pivot.

-500 asiste ulaşan en genç pivot oldu.

-Bir maçta en az 30 sayı, 10 ribaund, 5 asist yapan en genç basketbolcu.