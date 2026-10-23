1849 sayfalık ANSET iddianamesinde yeni perde: Telefonunu sıfırla, iPhone al

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Antalya Büyükşehir Belediyesi ve belediye iştiraki ANSET üzerinden gerçekleştirilen organizasyon ve hizmet alımı ihalelerine ilişkin yürütülen soruşturmada hazırlanan 1849 sayfalık iddianame, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Antalya Büyükşehir Belediye'sine yönelik yürütülen 'rüşvet ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile eski ANSET Genel Müdürü Cansel Çevikol Tuncer'in de aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 55 sanık hakkında dava açıldı.

'TELEFONUNU SIFIRLA, IPHONE AL'

İddianamede, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ANSET ile organizasyon şirketleri arasındaki mali ilişkiler ve sanıkların birbirleriyle yaptığı görüşmelere ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Organizasyon şirketi sahibi Levent Ş., ifadesinde, çeşitli organizasyon şirketleriyle bağlantılı iş insanı Mehmet Okan K.’nin tutuklanmasının ardından İsa K.’yi arayıp yaşananları öğrenmek istediğini anlattı. İsa K.'nin Manavgat'taki adliye sürecini takip ettiğini belirterek görüşmeyi sonlandırdığını söyleyen Levent Ş., daha sonra İsa K.’nin İzmir'deki evine geldiğini öne sürdü. Bu görüşmede Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yapılan usulsüz işlemlerden ilk kez haberdar olduğunu ileri süren Levent Ş., İsa K.'nin kendisine üstü kapalı şekilde ağzını sıkı tutmasını söylediğini iddia etti. İsa K.’nin kullandığı Android işletim sistemli telefonu sıfırlamasını ve bundan sonraki görüşmelerini FaceTime üzerinden yapabilmeleri için Iphone marka telefon almasını istediğini anlatan Levent Ş., bu talimat doğrultusunda hareket ettiğini ifade etti.

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50 MİLYON 198 BİN LİRALIK 14 ÇEK

Levent Ş., İzmir'deki görüşmeden birkaç gün sonra İsa K.’nin kardeşi Hüseyin K.’nin kendisine çek görüntüleri gönderdiğini anlattı. Mehmet Okan K. ile bağlantılı şirketlerden kendi adına düzenlenen 14 çekin toplam tutarının 50 milyon 198 bin 119 lira 60 kuruş olduğunu belirten Levent Ş., çek görüntülerinin Hüseyin K.’nin telefonundan kendi telefonuna aktarıldığını öne sürdü. Levent Ş., Hüseyin K.'nin şirketlerde açık bulunduğunu söyleyerek bu çekler karşılığında tahsilat makbuzu düzenlemesini istediğini de ileri sürdü.

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'TAHSİLAT MAKBUZU DÜZENLEMEYİ KABUL ETMEDİM'

Levent Ş., söz konusu çeklere ilişkin daha önce İsa K.’nin yönlendirmesiyle fatura düzenlediğini ancak bu işlemler karşılığında hesabına herhangi bir para gelmediğini iddia etti. Mehmet Okan K.’nin tutuklanmasını da gerekçe gösteren Levent Ş., kendisinden istenen tahsilat makbuzlarını düzenlemeyi kabul etmediğini anlattı. Levent Ş. ifadesinde, çeklerin hangi ticari işlemlere karşılık düzenlendiği ve tahsil edilip edilmediğine ilişkin kesin bir bilgiye yer verilmedi. Levent Ş.’nin ifadesinde, gözaltı sürecinde yaşandığını öne sürdüğü bir görüşme de yer aldı. Eylül ayında gözaltında bulunduğu sırada KOM Şube Müdürlüğü koridorunda Mehmet Okan K. ile karşılaştığını anlatan Levent Ş., Mehmet Okan K.’nin kendisine İsa K.’nin adını ifadesinde geçirmemesini söylediğini ileri sürdü.

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