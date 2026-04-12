181. kuruluş yıldönümünde Türk polisinin üniforma mazisi

İSTANBUL Emniyet Müdürü Selami Yıldız ev sahipliğinde önceki akşam Bakırköy WOW Otel’de düzenlenen geceye İstanbul Valisi Davut Gül başta olmak üzere Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, şehit yakınları, gaziler ile aralarında Sinan Akçıl, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve futbolcu Mesut Özil’in de olduğu sanat ve spor dünyasından çok sayıda isim katıldı. Emniyet Müdürü Selami Yıldız davetlileri eşi Pınar Yıldız ile birlikte karşıladı.

Gözden Kaçmasın Dünyayı kilitleyen soru Haberi görüntüle

SADAKATİN VE ŞEHADETİN SİMGESİ....

Büyük bir katılımla düzenlenen gecede Selçuklu’dan Osmanlı’ya, Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze Türk Polis Teşkilatı’nın üniformalarını giyip aksesuvarları takan polis memurları büyük ilgi gördü. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, gecedeki konuşmasında fetihle müjdelenen İstanbul’a hizmet etmenin kendileri için büyük bir onur olduğunu dile getirerek şöyle devam etti: “Şanlı bayrağımızı göğsünde bir onur nişanesi olarak taşıyan Türk Polis Teşkilatı’yız. Tüm mazlum coğrafyalarda ay yıldızlı bayrak umudun simgesi oldu. Bir İstanbullu olarak Necip Fazıl’ın dizeleriyle ifade etmek istiyorum: ‘İstanbul benim canım, vatanım da vatanım, İstanbul, İstanbul.’ Üstadın ifadesi, hepimizin ortak duygusudur. Bu kadim şehir, medeniyetlerin kalbi, tarihin ta kendisi, geleceğin emanetidir. 181 yıldır milletimize hizmette büyük fedakârlıklar gösteren teşkilatımızın simgesi üniformamız, adanmışlığın, sadakatin ve gerektiğinde şehadetin timsali olmuştur. Tarih boyunca bu millet, Bedir’den Çanakkale’ye imanla direnenlerin, vatan uğruna gözünü kırpmadan can verenlerin izinden yürümüştür. Elbette bu uğurda şehitler verilmiştir. Bizler, bu şehrin her köşesinde, her caddesinde, her sokağında var olmaya devam edeceğiz çünkü bu şehir, bizim şehrimiz. Biz, İstanbul’un emniyetiyiz."

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL: 7 YILDIR FAİLİ MEÇHUL YOK

İSTANBUL Valisi Davut Gül, salon girişinde kurulan stantlarda polisin sahip olduğu teknolojik teçhizatı inceleyip bilgi alırken polislerin tek tek gününü kutladı. Gecede yaptığı konuşmada ise Türk Polis Teşkilatı’nın İstanbul’un emniyeti olduğunu ifade etti. İstanbul’un, dünyanın en güvenli şehirlerinin başında geldiğine dikkati çeken Gül, şöyle devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda olduğu gibi emniyette de Polis Teşkilatımız son 25 yıldır yapılan yatırımlarla, teknolojik altyapıyla birlikte dünyanın sayılı emniyet teşkilatlarından biri oldu. Bunu hayatımızda görüyoruz. Son 7 yıldır İstanbul’umuzda tek bir faili meçhul cinayetimiz yok. Bunun tesadüf olmadığını biliyoruz. Bunun 60 bine yaklaşan emniyet teşkilatının mensuplarıyla müdüründen bekçisine kadar bir emek, fedakârlık neticesinde olduğunu biliyoruz.

Haberin Devamı

70’LERİN EKİP OTOSU

Gecenin en ilgi çeken karesi ise İstanbul’da 1970’li yıllarda kullanılan polis aracı ile Türk polisinin geçmişten günümüze kıyafetlerini sergileyen polisler oldu. Başta Vali Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız olmak üzere çok sayıda davetli hatıra fotoğrafı çektirdi. Gecenin sonunda Türk Polis Teşkilatı toplu aile fotoğrafı pozu verdi.