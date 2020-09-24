1800 yıllık Lidya yazıtı evine döndü

Türkiye’ye iadesi sağlanan Lidya Yazıtı’nın tanıtımı, dün Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde gerçekleştirilen törenle yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

“Yalnızca Batı Anadolu’ya özgü bir yazıt çeşidi olan eser, İtalyan kültür polisi tarafından 1997 yılında bir antika tüccarının işyerine yapılan baskında ele geçirildi. Bakanlık yetkililerince yapılan incelemelerde, Manisa’nın Demirci ilçesinde bulunan Apollon Aksyros Tapınağı’ndan çalındığı anlaşıldı. İtalya’daki hukuki süreçte hâkimin değişmesi, daha sonra aleyhe verilen haksız karar ve ardından temyiz girişinin altı yıl ötelenmesi gibi sıkıntılar sebebiyle Lidya yazıtı, 20 yılı aşkın bir süredir ait olduğu topraklara dönmeyi bekledi. Bakanlığımızın ısrarlı tutumu, hem Dışişleri Bakanlığımızca hem Roma Kültür ve Tanıtma Müşavirliği’nce davanın özenle takip edilmesi sonucunda Floransa’daki üst mahkeme, eserin ülkemizden kaçırılmış olduğunu kabul ederek, eser üzerindeki mülkiyet hakkımızı onaylamıştır. Son 18 yılda 4 bin 441 eserin ülkemize iadesini sağladık. Türkiye, kendisine ait kültür varlıklarının iadesinde gösterdiği özeni, başka ülkelerin kültür varlıklarının iade süreçlerinde de aynen sergilemektedir.”

Lidya yazıtı THY uçağıyla önceki gece Roma’dan İstanbul Havalimanı’na getirildi. Özel sandık içinde getirilen yazıt, görevliler tarafından büyük bir titizlik içinde indirildi. Yazıt daha sonra yine uçakla Ankara’ya gönderildi.

İTİRAF YAZISI

Hürriyet, 16 Eylül günü Ömer Erbil imzalı haberinde, Lidya yazıtının Türkiye’ye iade edileceğini duyurmuştu. Antik dönemlerde insanlar arzularını gerçekleştirmek ya da işledikleri günahlardan kurtulmak için tapınaklara kurbanlar, hediyeler sunarlar ve herkesin görmesi ve ibret alması için de taşlara günahlarını, dileklerini yazarlardı. Lidya steli de balık ağı çalan iki kardeşin bir tür itiraf yazıtıydı.