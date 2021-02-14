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Gündem
Doğancan İLEK/DHA
Haber Giriş: 14.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

1800 rakımlı yayla ziyareti

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1800 rakımlı yayla ziyareti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte perşembe akşamı Rize’ye gelen eşi Emine Erdoğan önceki gün Güneysu ilçesindeki Handüzü Yaylası Tabiat Parkı’nı ziyaret etti.

Erdoğan, yayla ziyaretine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, “Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası’nı ziyaret ettik. 1800 rakımlı yayla eşsiz doğa manzarasıyla bizi büyüledi” ifadelerini kullandı.

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