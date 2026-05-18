180 milyarlık bayram turizmi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 23 Mayıs’ta başlayacak 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Türkiye genelinde 10 milyonun üzerinde insanın seyahate çıkmasını öngördüklerini, toplam ekonomik hacmin 180 milyar TL seviyesine ulaşmasını beklediklerini söyledi. Kültür, doğa ve gastronomi odaklı seyahatlerin öne çıktığını dile getiren Bağlıkaya, “Antalya, Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir; sahil otelleri, doğal güzellikleri ve farklı konaklama seçenekleriyle tatilcilerin en çok tercih ettiği bölgeler arasında. Kuzey Kıbrıs da deniz tatili planlayanlar için dikkati çeken alternatiflerden biri. Sapanca ve Afyonkarahisar doğa ve dinlenme odaklı, Karadeniz yaylaları, Kapadokya ve GAP bölgesi kültür- keşif odaklı turlar için tercih ediliyor” dedi.

YURT DIŞINDA YUNAN ADALARI

Yurt dışı seyahatlerinde ise vizesiz veya kolay vizeli destinasyonlar öne çıkıyor. Özellikle Balkan turları en çok tercih edilen rotaları arasında. Mısır da bu dönemde ilgi gören destinasyonlardan biri. Kapı vizesi uygulaması sayesinde Yunan Adaları da yoğun talep görüyor. Schengen vizesi bulunanlar için İtalya, İspanya, Fransa, Portekiz, Benelüks ülkeleri ve Yunanistan popülerliğini koruyor. Japonya, Bali, Tayland ve ABD’ye de ilgi yüksek. Bayramın sezon öncesine denk gelmesinin daha avantajlı seyahat fırsatı sunduğunu belirten Bağlıkaya fiyatları şöyle açıkladı. “Yurt içinde kişi başı gecelik konaklama 1500 TL’den başlıyor. Ortalama 5 gece, 2 kişilik her şey dahil en düşük tatil yaklaşık 30 bin TL. Yurt dışında ise otobüslü tur paketleri kişi başı yaklaşık 150 Euro, uçaklı paket turların fiyatları ise ortalama 450 Euro’dan başlıyor.”