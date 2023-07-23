180 günde tamamlandı! 65 kilogram ağırlığındaki 3 milyon liralık gelinlik

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde dünya evine giren Av. Cem Duman ve Şule Alp 50 milyon liralık düğünleri ile kendilerinden söz ettirdi. Besa Grup İcra Kurulu Üyesi Şule Alp ile Duman Hukuk Bürosu’nun sahibi Avukat Cem Duman, hayatlarını birleştirecekleri görkemli bir törenle dünya evine girdi. Bodrum Cennet Koy'da düzenlenen düğüne iş ve cemiyet hayatının seçkin isimlerini ağırladı. Şule Alp ve Cem Duman çiftinin düğününe sanat ve iş dünyasından 600 isim katıldı. Aralarından Oktay Kaynarca, Safiye Soyman ve Faik Öztürk gibi ünlü isimlerde düğüne katılanlar arasında yer aldı.

48 KASNAK USTASI 180 GÜNDE TAMAMLADI

Gelinliğin tasarımcısı Merve Karaman özel tasarımı 3 milyon lira değerinde 64 kilo ağırlığında Hindistan’da komple swaroski taşlarla işlenerek Türkiye'ye getirildi. Merve Karaman gelinlik tasarımında yaşananları şu şekilde anlattı; “Şule hanım ile düğün sürecinden yaklaşık bir yıl önce tanıştık ve Şule hanımın karakterini ve asaletine yaraşır bir tasarımı hayata geçirebilmek için çok detaylı bir çalışma yaptık. Gelinliğin tasarımına karar verdikten sonra detaylı bir hesaplama yaparak gelinliğin yaklaşık 60 ile 70 kg arasında değişeceğini keşfettik. Şule hanımın narin vücudunun bu ağırlığı taşıması için detaylı bir plan hazırladık. Özel hocalarla birlikte gelinliğin korse sisteminin ve ağırlıkların nereye baskı yapacağını belirledikten sonra özel spor hareketleriyle Şule hanımın belli kaslarını özellikle güçlendirdik. Gelinliğin swarovski marka taşlarını dengeli bir şekilde işleyebilmek için özel bir çizim hazırladık. Bu özenli çalışma için toplamda 48 kasnak ustası günde 8 saat çalışarak 180 günde bu eşsiz işlemeyi tamamladı” dedi.