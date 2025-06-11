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18 yıl sonra ilk! 'Çilek Dolunayı' böyle görüntülendi... Türkiye'den hayran bırakan manzaralar

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Çilek Dolunay#Ortaköy
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 06:46

Yaz mevsiminin gelişini müjdeleyen 'Çilek Dolunayı' olarak da bilinen dolunay, 18 yıl sonra İstanbul'da pembe renge büründü. O anlar Türkiye'de pek çok kentte gökyüzünde eşsiz görüntüler oluşturdu.

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2025 yılı Çilek Dolunayı, 11 Haziran Çarşamba günü Türkiye'de sabaha karşı saat 04.30 sıralarında görüntülendi. Pembe ve kehribar rengiyle seyredenleri mest eden Çilek Dolunayı, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Ortaköy mevkiinde de görüntülendi.

Pembe tonlarına bürünen ayın görüntüsü görenlere doyumsuz bir manzara yansıttı. Atmosferdeki nem ve ince toz tabakalarının etkisiyle kehribar ve pembe tonlarında bir ışık yayan dolunay, adeta yazın gelişini müjdeleyen bir görünüme sahip oldu.

18 yıl sonra ilk Çilek Dolunayı böyle görüntülendi... Türkiyeden hayran bırakan manzaralar
Başkent Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu.

18 yıl sonra ilk Çilek Dolunayı böyle görüntülendi... Türkiyeden hayran bırakan manzaralar
Kırklareli

Haberin Devamı

18 yıl sonra ilk Çilek Dolunayı böyle görüntülendi... Türkiyeden hayran bırakan manzaralar

Aydın

18 yıl sonra ilk Çilek Dolunayı böyle görüntülendi... Türkiyeden hayran bırakan manzaralar

18 yıl sonra ilk Çilek Dolunayı böyle görüntülendi... Türkiyeden hayran bırakan manzaralar

18 yıl sonra ilk Çilek Dolunayı böyle görüntülendi... Türkiyeden hayran bırakan manzaralar

18 yıl sonra ilk Çilek Dolunayı böyle görüntülendi... Türkiyeden hayran bırakan manzaralar

18 yıl sonra ilk Çilek Dolunayı böyle görüntülendi... Türkiyeden hayran bırakan manzaralar

18 yıl sonra ilk Çilek Dolunayı böyle görüntülendi... Türkiyeden hayran bırakan manzaralar

 

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#İstanbul#Çilek Dolunay#Ortaköy

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