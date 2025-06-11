18 yıl sonra ilk! 'Çilek Dolunayı' böyle görüntülendi... Türkiye'den hayran bırakan manzaralar

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2025 yılı Çilek Dolunayı, 11 Haziran Çarşamba günü Türkiye'de sabaha karşı saat 04.30 sıralarında görüntülendi. Pembe ve kehribar rengiyle seyredenleri mest eden Çilek Dolunayı, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Ortaköy mevkiinde de görüntülendi.

Pembe tonlarına bürünen ayın görüntüsü görenlere doyumsuz bir manzara yansıttı. Atmosferdeki nem ve ince toz tabakalarının etkisiyle kehribar ve pembe tonlarında bir ışık yayan dolunay, adeta yazın gelişini müjdeleyen bir görünüme sahip oldu.

Başkent Ankara 'da akşam saatlerinde beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu.

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