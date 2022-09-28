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18 yıl hapsi istendi

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#Kadıköy-Tavşantepe Metrosu#Tehdit#Bıçak
18 yıl hapsi istendi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 07:00

Kadıköy-Tavşantepe Metrosu’nda Nilgün Mihdiye Damgacı ve kızı Senanur Damgacı’yı bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz’ın (33) yargılanmasına devam edildi.

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 Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya bir önceki celsede tahliye edilen Emrah Yılmaz ile şikâyetçi kadınlar ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatları katıldı. Mahkeme hâkimi, sanık hakkında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden istenen raporun geldiğini ve raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun belirtildiğini tutanağa geçirdi.

Duruşmada söz alan sanık Emrah Yılmaz, “Yaptığımın ayıp olduğunun farkındayım ancak ben kontrolümü kaybettim. Müşteki beni tahrik etmiştir, tekme atmıştır” dedi.

Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Emrah Yılmaz’a silahla kasten yaralamaya teşebbüs, silahla kasten yaralama, hakaret, zincirleme şekilde silahla tehdit ve halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla silahla tehdit suçlarından 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti. Mahkeme, son savunmalar ve karar için duruşmayı erteledi.

 

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#Kadıköy-Tavşantepe Metrosu#Tehdit#Bıçak

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