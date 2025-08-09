×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

18 yıl hapis cezasıyla aranan suç örgütü lideri Hasan Basri Çillioğlu, yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Hasan Basri Çillioğlu#Suç Örgütü Lideri#Organize Suç Örgütü
18 yıl hapis cezasıyla aranan suç örgütü lideri Hasan Basri Çillioğlu, yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2025 09:55

Organize suç örgütü kurmak, yönetmek, tasarlayarak adam öldürmek suçlarından hakkında 18 yıl 1 ay hapis cezasıyla 2017 yılından bu yana aranan Hasan Basri Çillioğlu (79) Büyükçekmece’de yakalandı. Hasan Basri Çillioğlu’nun, Bayrampaşa Cezaevi’nde, Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Kenan Ali Gürsel ve 7 adamının öldürülmesi olayına adı karışan Hakan Çillioğlu’nun babası olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 2017 yılından bu yana aranan Hasan Basri Çillioğlu’nun Büyükçekmece’de bir adreste olduğunu belirledi.

Polis düzenlediği baskınla Hasan Basri Çillioğlu’nu gözaltına aldı. Hasan Basri Çillioğlu hakkında tasarlayarak adam öldürmek, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından 18 yıl 1 ay hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Hasan Basri Çillioğlu’nun, Bayrampaşa Cezaevi’nde, Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Kenan Ali Gürsel ve 7 adamının öldürülmesiyle adını duyuran Hakan Çillioğlu’nun babası olduğu vurgulandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hasan Basri Çillioğlu#Suç Örgütü Lideri#Organize Suç Örgütü

BAKMADAN GEÇME!