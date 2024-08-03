18 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul açıldı

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Karara göre; Fenerbahçe Üniversitesi’nde Mühendislik ile Mimarlık ve Tasarım fakülteleri, İstanbul Gelişim ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Spor Bilimleri Fakültesi, Ege, Eskişehir Teknik, Kayseri, Konya Teknik, Manisa Celal Bayar ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Karamanoğlu Mehmetbey, Bandırma Onyedi Eylül ile Adıyaman Üniversitesi’nde İlahiyat Fakültesi, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Yabancı Diller Yüksekokulu, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde Turizm Fakültesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi’nde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi kuruldu.

İSİMLERİ DEĞİŞTİ

Ayrıca, Karabük Üniversitesi’nde Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi’nin adı Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde İcra Sanatları Fakültesi’nin adı Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi olarak değiştirildi.

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