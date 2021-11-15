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18 yaşındaki Umut'un cinayet şüphelisi tutuklandı

#Umut Bilgin#Diyarbakır#Cinayet
18 yaşındaki Umutun cinayet şüphelisi tutuklandı

Diyarbakır'da husumetli iki grup arasındaki silahlı kavgada Umut Bilgin’in (18) ölümüne neden olup, kaçtıktan sonra özel ekiple yakalanan M.T. tutuklandı.

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Olay, 9 Eylül akşamı, Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 595'inci Sokak’ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup, yolda karşılaşınca çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Pompalı tüfek ve tabancaların kullandığı kavgada Umut Bilgin ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi, vücutlarına isabet eden saçma ve mermiler ile yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler gruba müdahale etti, yaralılar da sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Umut Bilgin, tedaviye alındığı hastanede 10 Kasım'da yaşamını yitirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, şüphelilerin yakalanması için özel ekip kurdu. Olayın meydana geldiği bölgedeki yüzlerce kameradan saatlerce görüntü izleyen özel ekip, şüphelileri tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan ve Umut Bilgin’in ölümüne neden olmakla suçlanan M.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.T., tutuklandı. Olayda yaralanan ve ismi öğrenilemeyen kişinin ise tedavisi sürüyor.

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#Umut Bilgin#Diyarbakır#Cinayet

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