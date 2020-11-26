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Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 26.11.2020 - 13:05 | Son Güncelleme:

18 yaşındaki Taner'in acı ölümü! Karşıya geçerken...

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18 yaşındaki Taner'in acı ölümü! Karşıya geçerken...
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Gaziantep'te yolun karşısına geçmeye çalışan Taner Erol'a (18), otomobil çarptı. Arkadan gelen başka bir otomobilin daha çarptığı genç, yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Babasının yanında otomobil tamiri yapan ve parça bırakmak için aracından inip, yolun karşısına geçmeye çalışan Taner Erol'a, plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Yola savrulan Erol'a, bu sırada arkadan gelen başka bir otomobil daha çarptı. Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerini aradı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Taner Erol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Taner Erol'un cansız bedeni, yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Gencin cansız bedenini bekleyen akrabaları ise sinir krizi geçirdi. Öte yandan, Erol'a çarparak kaçan ve plakası tespit edilen otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

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