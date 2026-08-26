18 yaşındaki Servet Can'ın kahreden ölümü! Elektrik akımına kapıldı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 11:09
Niğde'de onarım için elektrik direğine çıkan 18 yaşındaki Servet Can Aylan, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
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Merkeze bağlı Sazlıca köyünde, bir madencilik şirketinde çalışan Servet Can Aylan, onarım için elektrik direğine çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle akıma kapılan Aylan, direkten düştü.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası ambulansla Niğde Devlet Hastanesi'ne götürülen Aylan, kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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