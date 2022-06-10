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18 yaşındaki Nurullah'tan acı haber! Şarj aleti kavgasında vurulmuştu

#Nurullah Beyazsu#Gaziosmanpaşa#Şarj Aleti
18 yaşındaki Nurullahtan acı haber Şarj aleti kavgasında vurulmuştu

Gaziosmanpaşa'da şarj aleti nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada, silahla yaralanan 18 yaşındaki Nurullah Beyazsu, 40 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. 

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Karayolları Mahallesi 579 Sokak'ta yaşanan olayın şarj aleti nedeniyle çıktığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, sokakta arkadaşlarıyla oturan Nurullah Beyazsu'nun yanına gelen iki kişi, cep telefonu şarjını istedi.  Beyazsu ve arkadaşlarının tepki göstermesi üzerine, tartışma çıktı. Şüphelilerden biri, yanlarından ayrıldıktan kısa bir süre sonra, 4 kişiyle geri döndü. Beyazsu ve arkadaşlarıyla, şüpheliler arasında yeniden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada, A.Ç. (17) isimli şüpheli ateş etti. Silahtan çıkan mermiyle yaralanan Nurullah Beyazsu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Beyazsu, 40 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan A.Ç.'nin, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandığı öğrenildi. 

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18 yaşındaki Nurullahtan acı haber Şarj aleti kavgasında vurulmuştu

"EKMEĞİ İÇİN İSTANBUL'A GELDİ, BUGÜN CENAZESİNİ ALIYORUZ"

Nurullah Beyazsu'nun dayısı Şemsettin Demir, "Şarjını istiyor, vermeyince kabadayılık yapıyorlar. Gençler arasında son zamanlarda böyle mafyavari olaylar yaşanıyor. Düşünün 16 yaşında bir çocuk, silahı nereden buluyor? Önce yakalayıp dövüyorlar. Sonra birkaç kişi daha geliyor. 4 ya da 5 kişi, birlikte saldırıyor. Maalesef kaybettik, başımız sağolsun. Bu çok büyük bir acı, başka acılar yaşanmasın. Ekmeği için İstanbul'a geldi, bugün cenazesini alıyoruz" dedi. 

Yenibosna Adli Tıp Kurumu'ndan cenazesi alınan Nurullah Beyazsu defnedilmek üzere memleketi Van'a götürüldü

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#Nurullah Beyazsu#Gaziosmanpaşa#Şarj Aleti

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