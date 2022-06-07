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18 yaşındaki İrem'i kocası öldürdü, geride bir aylık bebeği kaldı

#Denizli#Merkezefendi#Ferhat Evren
18 yaşındaki İremi kocası öldürdü, geride bir aylık bebeği kaldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Ferhat Evren (27), çocuğunun annesi 1 yıllık eşi İrem Evren’i (18) tabancayla vurarak öldürdü. Jandarma, 'kasten yaralama' ve 'dolandırıcılık' suçlarından kaydı bulunduğu belirtilen Ferhat Evren'in yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay, saat 11.00 sıralarında Merkezefendi ilçesinin kırsal Aşağışamlı Mahallesi'nde meydana geldi. 1 yıllık evli olan Ferhat Evren ile İrem Evren arasında evde ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ferhat Evren, tabancasıyla eşine peş peşe 5 el ateş edip kaçtı.

BİR AYLIK BEBEĞİ VARDI

Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 1 aylık bebeği olan İrem Evren'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İrem Evren'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, 'kasten yaralama' ve 'dolandırıcılık' suçlarından kaydı bulunduğu belirtilen Ferhat Evren'in yakalanması için çalışma başlattı.

 

 

 

 

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#Denizli#Merkezefendi#Ferhat Evren

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