18 yaşındaki İbrahim Dilek, silahlı saldırıda öldürülmüştü! Özel ekip kuruldu: 6 şüpheli gözaltında

Olay, 17 Kasım'da Dargeçit ilçesi Saray Mahallesi Kılavuz Caddesi'ndeki Seyit Hasan Camisi önünde meydana geldi. Burada silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Dilek, hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Dilek'in cenazesi ailesi tarafından toprağa verildi.

Cinayetin aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Dargeçit İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Özel ekip, ilçedeki tüm güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Teknik ve saha çalışmaları sonucu ekipler, belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 6 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.