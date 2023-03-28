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18 yaşındaki genç, seyir halindeki araçtan düşerek öldü

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#Tekirdağ#Kaza#Cemalettin Çayan
18 yaşındaki genç, seyir halindeki araçtan düşerek öldü
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 17:42

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki otomobilin açılan kapısından düşen Cemalettin Çayan (18), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Malkara'nın Kozyörük Mahallesi'nde önceki gece Cemalettin Çayan, 2 arkadaşıyla birlikte B.K.'nin (19) kullandığı 59 LA 296 plakalı otomobille gezmeye çıktı. Otomobil seyir halinde bulunduğu sırada Cemalettin Çayan, oturduğu arka koltukta iddiaya göre, kapının açılmasıyla yola düştü. Otomobilde bulunanların ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

18 yaşındaki genç, seyir halindeki araçtan düşerek öldü

Durumu ağır olan Çayan, Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürülüp yoğun bakım servisine alınan Çayan, doktorların tüm müdahalesine rağmen bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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#Tekirdağ#Kaza#Cemalettin Çayan

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