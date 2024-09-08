18 yaşındaki genç cinayete kurban gitti

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Olay, dün Yeni Sanayi Sitesi'nde egzoz tamiri ve bakımı yapılan bir iş yerinde meydana geldi. Sadık Enes Aydenir ile Hasan Kabalak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aydenir, Kabalak'ı sırtından bıçakladı.

Yaralanan Kabalak ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Isparta Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan Sadık Enes Aydenir ise yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Aydenir, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Hasan Kabalak'ın cenazesi, otopsinin ardından bugün memleketi Sav beldesinde öğle vakti toprağa verildi.