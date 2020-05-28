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Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (Manisa), (DHA)
Haber Giriş: 28.05.2020 - 13:10,Son Güncelleme:

18 yaşındaki genç, araçtan açılan ateşle yaralandı

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18 yaşındaki genç, araçtan açılan ateşle yaralandı
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MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Rezzan Tayfan(18), kimliği belirsiz kişi veya kişilerin açtığı ateş sonucu yaralandı.

Olay, saat 22.45 sıralarında Yeni Mahalle Son Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Rezzan Tayfan sokakta yürüdüğü sırada, bir otomobilden kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tayfan kalçasından vurulurken, saldırgan kişi veya kişiler olay yerinden hızla uzaklaştı. Tayfan ise ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri Tayfan'ı vuran kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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