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18 yaşındaki genç, 67 yaşındaki adamı öldürmüştü! Cinsel saldırı iddiası

#Manisa #Cinayet#Cinsel Saldırı İddiası
18 yaşındaki genç, 67 yaşındaki adamı öldürmüştü Cinsel saldırı iddiası

Manisa'nın Akhisar ilçesinde birlikte alkol aldığı akrabası Hasan Hüseyin Yahşi'yi (67) bıçaklayarak öldüren İlhan Can D. (18) tutuklandı. İfadesinde Yahşi’nin kendisine bıçak zoruyla cinsel saldırıda bulunmaya kalkıştığını öne süren İlhan Can D., “Bıçağı karnıma doğrulttu ve 'ya dediklerimi yaparsın ya da delerim' dedi. Bu sırada bıçak sağ elindeydi. Sol elimle bıçak bulunan elinden tuttum ve sağ elimle bıçağı kendisinden aldım. O sırada gözüm döndü ve 7-8 kere sağ elimle bıçağı göğüs bölgesine sapladım” dedi.

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Olay, dün saat 00.30 sıralarında Akhisar ilçesi kırsal Büknüş Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası Hasan Hüseyin Yahşi, kahvehanede birlikte oturdukları akrabası İlhan Can D.’ye evde alkol alma teklifinde bulundu. Saat 23.30 sıralarında Yahşi'nin evinde içmeye başlayan ikili arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İlhan Can D., Hasan Hüseyin Yahşi'yi 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Komşularının ihbarı üzerine adrese sevk edilen ekipler, Yahşi’nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Manisada dehşet Ormanda saklanırken yakalandı

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Olayın ardından kaçan İlhan Can D. Akhisar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmasıyla ilçe merkezine giderken otobüste yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlhan Can D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘GÖZÜM DÖNDÜ’

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Jandarma ve adliyedeki ifadesinde suçunu itiraf eden İlhan Can D., bıçak zoruyla Yahşi’nin kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını ileri sürdü. İlhan Can D., "Beraber içtik, yedik. Sonra kalkmak istedim, omzumdan tutarak 'otur' dedi. 'Seni mi kıracağım dayı' diyerek oturmaya devam ettim. Sağ elimi sol eliyle tutarak özel bölgesine doğru götürdü. 'Ne yapıyorsun hayırdır?' diyerek, ittirdim, 'Bu gece benim ol, senin için her şeyi yaparım, her şeyi ayağına getiririm' dedi. 'İstemiyorum, gideceğim' dedim, yine omzumdan tuttu ve 'otur' diyerek bastırdı. Sonra hemen mutfağa gitti ve elinde bıçakla geri döndü, ben bu sırada ayağa kalkmıştım, bulunduğu yerden yanıma gelerek, bıçağı karnıma doğrulttu ve 'ya dediklerimi yaparsın ya da delerim' dedi. Bu sırada bıçak sağ elindeydi. Sol elimle bıçak bulunan elinden tuttum ve sağ elimle bıçağı kendisinden aldım. O sırada gözüm döndü ve 7-8 kere sağ elimle bıçağı göğüs bölgesine sapladım. Bıçağı saplarken Hasan Hüseyin Yahşi hiçbir tepki vermedi. Bağırış çağırış olmadı. Sessizce 'ah' diyerek inledi ve yüzüstü yere düştü. Düştükten sonra panikleyerek evden ayrıldım" ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİNİN ANNESİ KONUŞTU

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İlhan Can D.'nin annesi Pınar Y. (35) ise, "Çocuğum bir cinayete karıştı. Ben kimsenin ölmesini istemem ama bıçak zoruyla cinsel istismara uğrayınca elindeki bıçağı alarak, 7 yerinden bıçaklıyor. İfadesinde de bunu söyledi. Olay bundan ibaret. 67 yaşındaki adam bir erkeğe bunu yapar mı? 18 yaşındaki bir çocuğa nasıl olur?” diye konuştu.

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#Manisa #Cinayet#Cinsel Saldırı İddiası