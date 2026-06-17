18 yaşındaki Eda rekora kulaç attı

Haberin Devamı

Ultra maraton yüzücüsü Eda Savcıgil, İtalya'da tarihi bir başarıya imza attı. İzmirli 18 yaşındaki açık deniz yüzücüsü, İtalya'daki Capri Adası'ndan başlayıp Napoli'ye uzanan 28 kilometrelik mesafeyi 9 saatte yüzdü. “Maratona del Golfo Capri-Napoli”de birinci olan Eda Savcıgil, Capri-Napoli parkurunu tamamlayan ilk Türk sporcu da oldu. Eda, zorlu parkuru tamamlayan en genç sporcu olmasının yanı sıra kadın ve erkek tüm sporcular arasında parkur rekorunu da kırdı.

Eda Savcıgil, yeni hedefini ise Bengisu Avcı'nın tamamlayıp tarihe geçtiği Okyanus Yedilisi (Oceans 7) olarak belirledi. Eda paylaşımında “Capri-Napoli (Vesuvius) 28K parkurunu solo bitiren ilk Türk ve 2026 yılı genel klasman şampiyonu olmak tarifsiz bir mutluluk" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

‘ÇEKTİĞİM ACILARA DEĞDİ’

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Başarılı sporcu “Hem fiziksel hem de mental olarak en çok zorlandığım yarıştı diyebilirim. Bu parkuru başarıyla tamamlamış olmak benim için çok değerli. Aileme, her zaman beni destekledikleri ve bana inandıkları için çok teşekkür ediyorum. Üniversite hazırlığı ve yüzmeyi birlikte sürdürürken vazgeçmemeyi öğrendim. Bir hafta önce yaşadığım küçük sakatlığa rağmen devam ettim. Bazen başarı, yola devam edebilmektir. Bayrağımızın ilk sırada dalgalandığını görmek ve bunun için kulaç atmak, tüm yorgunluğa ve çekilen acılara değiyor” dedi. m DHA