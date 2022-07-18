18 yaşında yeni doğum yapan eşini öldüren koca: Katil kaynanam

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Merkezefendi ilçesine bağlı Aşağışamlı Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta geçtiğimiz 7 Haziran günü meydana gelen olayda; evli ve 1 çocuk annesi 18 yaşındaki İrem Evren ile eşi Ferhat Evren (27) arasında çıkan kavgada, genç kadın eşi tarafından 5 el ateş edilerek öldürüldü. Geçtiğimiz Ekim ayında aile içi şiddet nedeniyle mahkemeye başvuran İrem Evren’in alınan tedbir kararının ardından 3 gün sonra Cumhuriyet Savcılığına yeni bir dilekçe vererek şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı. İrem Evren’in bu talebi üzerine tedbir kararının kaldırıldığı öğrenildi.

JANDARMANIN YOĞUN ÇALIŞMASI SONUÇ VERDİ



Olayın ardından jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ferhat Evren 40 gün sonra jandarma ekiplerinin yoğın çalışması sonucu ikna edildi ve teslim oldu. Karakola götürülen Evren işlemleri ardından komandolar eşliğinde çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Sevk edileceği esnada Evren’e "Neden yaptınız, neden öldürdünüz, niçin kaçtınız?" soruları yöneltilirken, Evren'in bu sorulara yanıtı ise "Katil kaynanam ben değilim. Ben pişmanım her şeyi Allah’a havale ediyorum. Kaynanama sorun” oldu.

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"SİLAHI KAYNANASI KIZINA VERMİŞ"



Kaynanasının azmettirdiğini iddia eden katilin babası Fasih Evren, “Babasıyım, o kadın benim 3 çocuğumu öldürdü. Torunum 20 günlük şu an devlette. Oğlumu da gelinimi de öldürdü. Ben önce Allah’ın adaletini sonra yargıya güveniyorum. Oğlum haksızsa ölsün çıkmasın. Silahı kaynanası kızına vermiş. Zaten çocuğumla konuştum diyor ki 'Hanım ilk önce silahı bana çekti. Elinde silahı görünce kendimi kaybettim' dedi. Benim ciğerimi yaktı 3 çocuğumu öldürdü” dedi.

GERİYE GÖRÜNTÜLER KALDI



Doğum yaptıktan 20 gün sonra eşi tarafından öldürülen İrem Evren ve katili olan kocasından geriye ise çocuğuna doyamadan cinayete kurban giden annenin hamileyken kayda alınmış görüntüleri kaldı.