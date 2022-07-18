Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

18 yaşında yeni doğum yapan eşini öldüren koca: Katil kaynanam

#Denizli#Cinayet#Polis
18 yaşında yeni doğum yapan eşini öldüren koca: Katil kaynanam

Denizli’de yeni doğan bebeğinin 18 yaşındaki annesi İrem Evren'i 5 el ateş ederek öldüren koca, 40 gün sonra jandarmanın yoğn çalışması sonucu ikna edilerek teslim oldu. Komandolar eşliğinde çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen kocanın, “Katil kaynanam, ben değilim. Neden öldürdüğümü kaynanama sorun” sözleri ise şaşkına çevirdi.

Haberin Devamı

Merkezefendi ilçesine bağlı Aşağışamlı Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta geçtiğimiz 7 Haziran günü meydana gelen olayda; evli ve 1 çocuk annesi 18 yaşındaki İrem Evren ile eşi Ferhat Evren (27) arasında çıkan kavgada, genç kadın eşi tarafından 5 el ateş edilerek öldürüldü. Geçtiğimiz Ekim ayında aile içi şiddet nedeniyle mahkemeye başvuran İrem Evren’in alınan tedbir kararının ardından 3 gün sonra Cumhuriyet Savcılığına yeni bir dilekçe vererek şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı. İrem Evren’in bu talebi üzerine tedbir kararının kaldırıldığı öğrenildi.

JANDARMANIN YOĞUN ÇALIŞMASI SONUÇ VERDİ

Olayın ardından jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ferhat Evren 40 gün sonra jandarma ekiplerinin yoğın çalışması sonucu ikna edildi ve teslim oldu. Karakola götürülen Evren işlemleri ardından komandolar eşliğinde çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Sevk edileceği esnada Evren’e "Neden yaptınız, neden öldürdünüz, niçin kaçtınız?" soruları yöneltilirken, Evren'in bu sorulara yanıtı ise "Katil kaynanam ben değilim. Ben pişmanım her şeyi Allah’a havale ediyorum. Kaynanama sorun” oldu.

Haberin Devamı

"SİLAHI KAYNANASI KIZINA VERMİŞ"

Kaynanasının azmettirdiğini iddia eden katilin babası Fasih Evren, “Babasıyım, o kadın benim 3 çocuğumu öldürdü. Torunum 20 günlük şu an devlette. Oğlumu da gelinimi de öldürdü. Ben önce Allah’ın adaletini sonra yargıya güveniyorum. Oğlum haksızsa ölsün çıkmasın. Silahı kaynanası kızına vermiş. Zaten çocuğumla konuştum diyor ki 'Hanım ilk önce silahı bana çekti. Elinde silahı görünce kendimi kaybettim' dedi. Benim ciğerimi yaktı 3 çocuğumu öldürdü” dedi.

GERİYE GÖRÜNTÜLER KALDI

Doğum yaptıktan 20 gün sonra eşi tarafından öldürülen İrem Evren ve katili olan kocasından geriye ise çocuğuna doyamadan cinayete kurban giden annenin hamileyken kayda alınmış görüntüleri kaldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Denizli#Cinayet#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... Bu adam tam bir canavar

Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı! Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... "Bu adam tam bir canavar"

#Anne Pham
Dünyanın izlediği maçların Türk hakemi: Esin Kıratlı

Dünyanın izlediği maçların Türk hakemi: Esin Kıratlı

#Esin Kıratlı
26 yılın en sert freni

26 yılın en sert freni

#Otomotiv Sektörü

BAKMADAN GEÇME!

Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... Bu adam tam bir canavar

Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı! Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... "Bu adam tam bir canavar"

#Anne Pham
Dünyanın izlediği maçların Türk hakemi: Esin Kıratlı

Dünyanın izlediği maçların Türk hakemi: Esin Kıratlı

#Esin Kıratlı
26 yılın en sert freni

26 yılın en sert freni

#Otomotiv Sektörü