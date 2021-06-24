18 yaşa aşı cuma günü başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında özetle şu konulara değindi:



AŞIDA YENİ SAFHA

“Cuma günü itibarıyla 18 yaşından gün almış olan bütün vatandaşlarımızı aşı için tanımlamış olacağız. Yani cumadan itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes randevu alabilir. Hedefimiz 55 milyona yakın vatandaşımızın, Kurban Bayramı’na kadar en az yüzde 70’inin bir doz aşılanmış olması.

18 yaş altı için Bilim Kurulu dünyadaki uygulamaları değerlendiriyor. 18 yaş altı kronik rahatsızlığı, ek rahatsızlığı olan çocuk ve gençlerimizi aşılamaktan yanayız. Muhtemelen bir hafta, 10 gün içerisinde olabilir.

Şu ana kadar 100 milyon doz Sinovac aşısı gelmesi gerekiyordu. Ancak gelen miktar 34 milyon. BioNtech ise 24.5 milyon oldu. Pazartesi ve salı 5 milyon doz daha gelecek. Temmuz’un 4’ünde 30 milyon doz sağlanabilir.

YERLİ AŞIDA FAZ-3

Faz-3 çalışması 40 bin 800 kişi üzerinde yapılacak. Plasebo yerine kıyaslamalı olarak Sinovac aşısıyla birlikte yapılıyor olacak. Ayrıca Macaristan, Azerbaycan ve Kırgızistan’da da Faz-3 çalışması yapılacak.”

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