18 yaş üstünde yüzde 50 tamam

Türkiye aşıya tam gaz devam ediyor. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından “Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı” sözlerini paylaştı.

40 MİLYONUNCU DOZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başka bir tweet’inde de aşı miktarının 40 milyon 300 bini aştığını açıkladı. 40 milyonuncu aşıyı yapan sağlık personelinin fotoğrafını paylaşan Koca, “Yer: İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi. Saat: 15.45. Dr. Gülşah Hanım çok mutlu. 40 Milyonuncu aşıyı o yaptı. Yani, yapmıştı. Çünkü şu an 40 Milyon 300 bini aştık” mesajını yazdı.

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