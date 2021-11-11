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18 yaş üstü herkese 3. doz aşı başlıyor

#Üçüncü Doz#Koronavirüs Aşısı#Hatırlatma Dozu
18 yaş üstü herkese 3. doz aşı başlıyor

Bugünden itibaren mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay geçmiş 18 yaş üzeri herkes için hatırlatma dozu aşılaması başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası özetle şunları söyledi.

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“Vaka sayılarının yaş dağılımı ile vefatların yaş dağılımları dikkate alındığında son 1 ay içindeki vakaların yüzde 15’i 60 yaş üzeri vatandaşlarımızdan oluşuyor. Ancak, vefatların yüzde 84.8’i 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımızdır. Büyüklerimizi koruma zorunluluğumuz halen devam ediyor. Gençler hastalığı daha hafif geçirseler de virüsü hastalığı ağır geçirebilecek kişilere taşıyabilmektedir. Ayrıca aşıların temel koruyucu etkisi, hastaneye yatışların ve ölümlerin engellenmesindedir.

BUGÜNDEN İTİBAREN

Aşıların 3 ila 6 ay arasında en çok koruyucu özellik gösterdiği belirlenmiştir. Bu bakımdan hatırlatma dozu aşılarının yapılması gerekmektedir. Daha önce 60 yaş üzeri vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılarına başlanmıştı. Yapılan değerlendirmede 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılamasının başlatılmasına karar verilmiştir. Yarından(bugün) itibaren mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerdir.

YÜZDE 10 SEVİYESİNDE DÜŞÜŞ

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Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı yaklaşık yüzde 10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Okul çağındaki çocuklarımızın vakalar içindeki oranının azalıyor olması salgının seyrini olumlu etkileyebilecektir. Günlük vaka sayılarının hızlı tırmanışlar göstermemesi sağlık tesislerinin yükünün kontrol edilebilir kalmasını sağlamaktadır. Hastanelerimizde servis ve yoğun bakım yatak doluluk oranlarının kontrollü seyri önemli bir güvencedir.”

TURKOVAC’TA 2 BİN GÖNÜLLÜYE ULAŞTIK

Yerli aşımız Turkovac da gündemimizdeki önemli bir konuydu. Daha önce sizleri kendi aşımızı kullanıma alabilmek için gönüllü olmaya davet etmiş ve 3 bin gönüllü ile yerli aşımızın seri üretime geçebileceğini ifade etmiştim. Gönüllü olan vatandaşlarımıza çok teşekkür ederek bugün itibariyle 2 bin gönüllü sayısına ulaşmış bulunduğumuzu müjdelemek isterim. Halen 1000 gönüllüye ihtiyaç var. Kendi aşımız kendi gücümüzdür. Bu gücü hayata geçirmek için 18-59 yaş arası 2 doz aşı olmuş sağlıklı vatandaşlarımızı hatırlatma dozu için Turkovac gönüllüsü olmaya davet ediyorum.

BAŞHEKİMLERE NÖBET MEKTUBU

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Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği’nde görevli asistan doktor Rümeysa Berin Şen’in uzun nöbet çıkışı trafik kazasında ölümünün ardından nöbet tartışması başlarken Sağlık Bakanı Koca başhekimlere mektup yazdı. Koca, 81 ildeki eğitim araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinin başhekimlerine gönderdiği mektupta asistan hekimlerin uzun ve yıpratıcı çalışma sürelerini azaltmakta, nöbet düzenlemelerini yasal mevzuata uygun ve insani koşullara kavuşturmakta irade ortaya konulmasını istedi. Bakan “Asistan hekimlerin nöbetlerinin mevzuata göre düzenlenmesi konusundaki kararlılığımızın en iyi örneklerinden birini sizin vereceğinize inanıyorum” dedi.

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#Üçüncü Doz#Koronavirüs Aşısı#Hatırlatma Dozu

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