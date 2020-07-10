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GeriGündem 18 yaş altındakiler için o yasak kalktı.. İşte Uçak seyahatinde değişen kural
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Haber Giriş: 10.07.2020 - 12:34,Son Güncelleme:

18 yaş altındakiler için o yasak kalktı.. İşte Uçak seyahatinde değişen kural

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18 yaş altındakiler için o yasak kalktı.. İşte Uçak seyahatinde değişen kural
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THY Genel Müdürü Ekşi, 18 yaşın altındaki gençlerin uçakta veli veya vasi ile beraber seyahat etme zorunluluğunun ortadan kalktığını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'deki 18 yaş altı gençlere güzel bir haberi olduğunu belirtti.

Bilal Ekşi, "Artık uçakla seyahatlerinizde veli/vasiniz ile beraber seyahat etme zorunluluğu ortadan kalktı. Ver elini memleket! Ver elini tatil! Ama lütfen maskeniz ile beraber seyahat ediniz." ifadelerini kullandı.

Pegasus Hava Yolları da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yurt içine seyahat edecek 18 yaş altı misafirlerimizin; yanlarında velisi veya vasisi bulunması şartı kaldırılmıştır. Yanında velisi veya vasisi olmayan 18 yaş altı misafirlerimiz, seyahat izin belgesi alınmasına gerek olmaksızın uçuşlarımıza kabul edilecektir. "denildi.

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