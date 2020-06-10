18 yaş altı ve 65 yaş üstüne sokak izni

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında 2.5 aylık aradan sonra Beştepe’de yüz yüze yapılan kabine toplantısı 3 saat sürdü. Cumhurbaşkanı, düzenlediği basın toplantısında özetle şu mesajları verdi: “Salgın dönemini özellikle Avrupa ile kıyaslandığında en az kısıtlama, can kaybı ve ekonomik sıkıntıyla atlattığımız bir gerçektir. Türkiye aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor. Bu musibetin kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı maske, mesafe, temizlik ilkeleri çerçevesinde düzenlememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ülkemizin tek başına salgını yenmesi yetmiyor. Dünyanın tamamının aynı başarıyı elde etmesi gerekiyor. Bu bakımdan yeni normal dediğimiz sürecin bir süre daha devam edeceği gerçeğine kendimizi alıştırmalıyız.

FAVİPİRAVİR ÜRETMEYİ BAŞARDIK

Milletimiz hem salgından korunma hem de hastalandığında ne yapması konusunda bilinçlenmiştir. Elbette zaman zaman istemediğimiz görüntülere şahit oluyoruz. Bu tür olumsuzlukların istisna, kurallara riayetin genel olduğu kanaatindeyim. Milletimden hem yeni dönemin kurallarına uyarak hem işine gücüne sıkı sıkıya sarılarak bu sürece destek vermesini bekliyorum

Hem uluslararası sağlık yardımlarımız hem ilaç geliştirme çalışmalarımızla ilgili önemli gelişmeler var. Hekimlerimizin COVID-19 tedavisinde etkin kullandığı Favipiravir isimli ilacı TÜBİTAK çatısı altında çalışan bilim insanlarımız kendi sentezimizle üretmeyi başardık. Sağlık Bakanlığı’nın ruhsat sürecinin tamamlanmasının ardından ilaç kullanıma sunulacak.

EMSALSİZ DAYANIŞMA SERGİLEDİK

Gelişmiş ülkelerin aralarında maske savaşına tutunduğu bir dönemde biz tüm dünya ile emsalsiz bir dayanışma sergiledik. Filistin’den Somali’ye, Tunus’tan Brezilya’ya, İtalya’dan, Amerika, İngiltere, Fransa, Ukrayna’ya kadar her kıtadan, her inançtan 125 farklı ülkeye tıbbi yardım malzemesi gönderdik. Ayrım yok. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği avantajları çok iyi kullanarak, içeride verdiğimiz başarılı mücadeleyi dışarı politika sahasına da yansıttık.”

MİLLİ PARKLAR ONLARA ÜCRETSİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli parkların ve doğa parklarının sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacağını duyurdu.

DÜĞÜN SALONLARI 1 TEMMUZ’DA AÇILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu hafta açıkladığı normalleşme kararları şunlar:

- Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22’den 24’e uzatılmıştır.

- Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir.

- 65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10 ile 20 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir. 18 yaş altıyla ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır.

- Nikah salonları 15 Haziran’dan itibaren düğün salonları 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallar uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecektir.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiyle ilgili de önemli açıklamalar yaparak tamamlayıcı emeklilik sigortası sunacak çalışma başlattıklarını söyledi.

“Türkiye, ekonomide de hızlıca devreye aldığı kapsamlı tedbirlerle salgının ekonomi üzerindeki etkilerini en aza indirmeyi başardı. 6.7 milyon vatandaşımıza 40 milyar lira finansman desteği verdik. Yüzde 97’sini KOBİ’lerin oluşturduğu 197 bin işletmeye 154 milyar lirayı aşkın finansman tahsisi yaptık.

Şimdi önümüzde bu kazanımları özellikle istihdamda gerçekleştireceğimiz sıçramayla taçlandırmalıyız. Bunun için Türkiye’nin istihdam kalkanı adıyla detaylı kapsamlı reform paketi hazırladık. Amacımız Ocak 2019-Nisan 2020 arasında işsiz kalan vatandaşlarımızın yeniden istihdama katılmalarını sağlamaktır. Kayıpları telafinin ötesinde kur saldırısı ve salgın öncesinden daha iyi istihdam seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz. Ekonomik faaliyetlerin azalması nedeniyle kısa çalışmaya geçen işverenlerimize normalleşme desteği vereceğiz. Bu kapsamda ilave istihdam için teşvik sağlayacağız.

İŞÇİLERİN HAKLARI KORUNACAK

25 yaş altı gençlerin ve 50 yaş üzerindeki olanların kolay istihdamını sağlayacağız. Tamamlayıcı emeklilik sigortası sunacak çalışma başlatıyoruz. Tesis edilecek karma modelle işçilerin kazanılmış hakları korunacak. Tamamlayıcı emeklilik sigortası ile ilave emeklilik desteği alınmasını sağlayacağız. Böylece çalışanlarımız emeklilikte daha rahat edecek. Bunun için devlet elini taşın altına koyacak. Esnafımıza, yatırımcımıza uygun maliyetli ve uzun vadeli kaynak sağlayacak bir sistem kuracağız. Türkiye’nin istihdam kalkanını hızlıca devreye aldıktan sonra tamamlayıcı emeklilik sistemini 2022’de yürürlüğe sokacağız...Yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 4.5’la yüksel bir büyüme performansı gösterdiğini dünya artık görüyor, biliyor.”

HIZLI BİR TOPARLANMA İÇİNDEYİZ

Belki ikinci çeyrekte olumsuz gelişmeler olabilir ama üçüncü, dördüncü çeyrekte yine büyümeyi yakalayacağız. Nisan’daki kayıplarımıza rağmen Mayıs ayı öncü göstergeleri ekonomimizin hızlı bir toparlanma içinde olduğuna işaret ediyor. Bakın Amerika, 45 milyona yakın işsizi var. Türkiye bütün bu şartlara rağmen dimdik ayakta duruyor, işsizine olsun gerekse şu andaki vatandaşlarına her türlü imkanı sağlamanın gayreti içerisinde... Gıda fiyatlarında şişkinliği giderecek tedbirleri alacağız. Amacımız 2020’de yüzde 8.5 olarak belirlenen enflasyonu 2021’de yüzde 6’ya ve 2022’de yüzde 5’in altına indirmektir. Birileri zil takıp oynuyordu. Bak Borsa İstanbul ne hale geldi. Bunları da söyle. Daha çok güzel şeyler göreceksiniz, öğreneceksiniz.

LİBYA’YA KURULAN TUZAK BOZULDU

“Darbeci Hafter ile destekçilerinin Libya’yı işgal planı hezimetle sonuçlanmıştır. Ülkemizin destekleri ile Libya’ya kurulan uluslararası tuzak bozulmuştur. Libya’nın tamamında barış, huzur ve adalet tesis edilene dek Libyalı kardeşlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Biz darbecilerin, emperyalistlerin yanında değil, Libyalı kardeşlerimizin yanında yer alacağız. Medeniyetlerin beşiği Akdeniz’de asla gerilim istemiyoruz. Libya’da daha fazla kan ve gözyaşı da görmek istemiyoruz. Türkiye’nin kimsenin ne toprağında ne doğal kaynaklarında gözü vardır. Önümüzdeki dönemde hem içerdeki hem de dışardaki darbe heveslilerini, terör örgütü sevicilerini hüsrana uğratmaya devam edeceğiz.”

TERÖRLE MÜCADELEDE ALTIN ÇAĞI YAŞIYORUZ

“Rejim güçleri provokasyonlarını artırmış olsa da İdlib’in tekrar bir çatışma ortamına sürüklenmesine göz yummayacağız. İlgili birimlerimizce süreci yakından takip ediyor, gereken her türlü önlemi alıyoruz. Irak’ın kuzeyinde yuvalanan PKK’lı teröristlere yönelik operasyonlarımızı sürdürdük. Türkiye 40 yıla yaklaşan bölücü terörle mücadelesinde tarihinin adeta altın çağını yaşıyor. Son terörist de etkisiz hale getirilene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın hayatına, malına, namusuna kast eden alçaklar kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaklar.”