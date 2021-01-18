18 yaş altı da aşılanmalı

70 MİLYON AŞILANMALI

“Yapılan aşı planlarında 18 yaş altı tüm ülkelerde ihmal edilmektedir. 18 yaş altının da mutlaka planlanması gerekmektedir. Uzmanlara göre bu tür patojenlerin yayılımını tam olarak kesebilmek için belirtisiz veya az belirti gösteren kişilerin de yani çocukluk döneminin de mutlaka aşılanması gerekmektedir. Uzmanlar Türkiye’de 82 milyon nüfusun yaklaşık 70 milyonunun mutlaka aşılamak gerektiğini söylemektedir. Ancak böyle bir durumda rahat döneme geçilebilir.

Dünyadaki COVID-19 pandemisi nedeniyle aşı üretimi COVID-19’a endekslenmiş durumdadır. Bu nedenle çocukluk dönemi diğer aşılara erişimde sorunlar doğması muhtemeldir. Dünyadaki genel aşı üretimindeki bir daralma gelecek için ciddi sağlık sorunları yaratacaktır. Türkiye’nin en azından aşı takviminde yer alan en temel aşıları üretmesi gerekmektedir.

MUTASYONA KARŞI HIZLA AŞILAMA

Aşı hızlı bir şekilde uygulanabilir, bağışıklama yapılabilirse ve virüsün sirkülasyonunun azaltılması mümkün olabilirse mutasyonlar kontrol altına alınabilir. Bu mutasyonların antijenik yapıyı değiştirecek boyutlara ulaşmadan toplumun ciddi anlamda, hızla aşılanması gerekir. Türkiye’de yapılacak olan aşılara da destek olunması gerekmektedir. Şu anda devlet tarafından ciddi bir destek yapılmamaktadır.

Şu anda, ciddi miktarda aşı üreten bir ülke, bunu stratejik güç olarak kullanabilecek kapasiteye sahip olmaktadır. 5 Ocak 2021 itibarıyla Türkiye’den 17 aşı çalışması kayıtlara girmiş görünmektedir. En iyimser tahminle 5- 6 (2021 Mayıs- Haziran) ay sonra Faz-3 olumlu rapor alınabilecektir.”