18 ve 19 Mayıs günleri market ve bakallar açık olacak mı?
İçişleri Bakanlığı,15 ilde 15 Mayıs 24.00'ten 19 Mayıs 24.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin valiliklere genelge gönderdi. Vatandaşlar 18 ve 19 mayıs günlerinde bakkalların ve marketlerin açık olup olmayacağını merak ediyorlardı. Yayınlanan genelge ile bu soru da cevaplanmış oldu.
Genelgeye göre, 15 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manavlara ek olarak kasaplar da saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek.
Kısıtlamanın olduğu 18 ve 19 Mayıs'ta market, bakkal, manav ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 ve 17 Mayıs'ta market, bakkal, manav ve kasaplar ile online satış yapan işletmeler kapalı olacak.
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