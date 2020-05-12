18 ve 19 Mayıs günleri market ve bakallar açık olacak mı?

Genelgeye göre, 15 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manavlara ek olarak kasaplar da saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

Kısıtlamanın olduğu 18 ve 19 Mayıs'ta market, bakkal, manav ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 ve 17 Mayıs'ta market, bakkal, manav ve kasaplar ile online satış yapan işletmeler kapalı olacak.