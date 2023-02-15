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18 vagon dolusu insani yardım İzmir'den yola çıktı

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#Kahramanmaraş#Deprem Bölgesi#İzmir
18 vagon dolusu insani yardım İzmirden yola çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 02:20

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için İzmir'de toplanan insani yardım malzemeleri, 18 vagon dolusu trenle bölgeye hareket etti.

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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kahramanmaraş (Pazarcık ve Elbistan) depremleri dolayısıyla dün ve bugüne kadar Biçerova Tren Garı yükleme noktasında İzmir Valiliği koordinasyonunda, kaymakamlıklar, kamu kurum kuruluşları ve hayırsever vatandaşlarımız ile STK’lar tarafından depremzedeler için toplanan insani yardımlar, 18 vagonlu tren ile bölgeye uğurlanmıştır.” ifadelerine yer verdi.

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Köşger paylaşımının devamında ise tren ile bölgeye; “80 ton (4 vagaon) gıda malzemesi, yaklaşık 60 ton (3 vagon) su, süt ve meyve suyu, yaklaşık 8 ton (2 vagon) battaniye, kefen, yaklaşık 50 ton (4 vagon) bebek ve hijyen malzemesi, yaklaşık 5 ton (1 vagon) giyim malzemesi, yaklaşık 12 ton (1 vagon) soba-ısıtıcı, soba borusu, yaklaşık 20 ton (1 açık vagon) odun, yaklaşık 14 ton (1 açık vagon) kömür-odun, yaklaşık 500 kg (1 açık vagon) 2 adet (4 gözlü) seyyar tuvalet gönderilmiştir” bilgilerini paylaştı.

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