18 sanığa iddianame… Yangın faciasına 23 yıl istendi

Elektrik şaft boşluğundan çıktığı değerlendirilen yangında, merdiven boşlukları dumanla kaplandı. İtfaiyenin sepetli vinci ve yakındaki bir nakliye şirketinin eşya taşıma asansörü ile binadakiler tahliye edildi. Dumandan etkilenen17 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden yapı denetim sorumlusu Barış Ceylan, müteahhit Mehmet Aras ve denetim şantiye şefi Mehmet Selim Arık, ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan tutuklandı. 14 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Tedavi altına alınan Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Zeynep (4) ve Elif Çavdar (10) kurtarılamadı.

BİLİRKİŞİ VE İTFAİYE RAPORU

Yangına ilişkin hazırlanan bilirkişi ve itfaiye raporu, soruşturma dosyasına eklendi. 5 kişiden oluşan bilirkişi raporunda şöyle denildi: “Elektrik tesisatındaki olası kısa devre nedeniyle kablolarda oluşan sıcaklığın şaft kanalında bulunan kolon kablolarının üst üste ve istiflenmiş şekilde birbirine yakın olması nedeniyle diğer kablolara yayılması, bina elektrik tesisatı koruma ve topraklama elemanlarının yetersiz kalması veya olmaması nedeniyle oluşan sıcaklık şaft kanalı içerisinde bulunan kabloların yanmasına neden olmuştur. Şaft kanalı genel yapısının ve şaft kapaklarının mevzuata aykırı şekilde imal edilmiş olması, şaft kanalı içerisinde normalde olmaması gereken malzemeler nedeniyle yangının yayılarak ve alevli bir şekilde ilerleyip çatıya kadar ulaştığı değerlendirilmiştir. Binanın genel olarak onaylı projeye uygun şekilde tatbik edilmemiş olması, projeye aykırı imalatların yapılmış olması, bu imalatların yangın yönetmeliğine aykırı olması nedeniyle yangının mevzuatta belirtilen hususlara aykırı şekilde imalatlardan kaynaklandığı görüş ve kanaatine varılmıştır.”

ELEKTRİK TESİSATI YANMIŞ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan rapordaysa saat 18.11’de yapılan ihbar sonrası saat 18.12’de ekiplerin çıkış yaptığı ve saat 18.17’de olay yerine varılıp müdahaleye başlandığı belirtildi. Raporda, “Yangına 11 araç ve 44 personel ile müdahale edilmiştir. 50 ton su kullanılmıştır” denildi. Yangında hem alev hem de duman oluştuğu ifade edilen raporda, “Zemin katından çatı bölümüne kadar bina içerisinde bulunan elektrik şaftı, çatının tamamı ve asansör dairesi yanmıştır. Binanın şaft boşluğunda bulunan elektrik tesisatının yanması sonucu yangının meydana geldiği kanaatine varıldı” ifadelerine yer verildi.

Sanıkların 10 Ekim’de yargılanmasına başlanacak. -