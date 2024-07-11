×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

18 saat sonra söndürüldü... 1000 dönüm orman alanı kül oldu

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Bodrum#Orman Yangını
18 saat sonra söndürüldü... 1000 dönüm orman alanı kül oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 07:00

Muğla Bodrum’da önceki gün nedeni belirlenemeyen orman yangını çıkmıştı. Yangın 18 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yaklaşık 1000 dönüm nitelikli orman alanının zarar gördüğü açıklandı.

Haberin Devamı

Muğla Bodrum’da, kırsal Pınarbelen Mahallesi’nde ormanlık alandan önceki gün 14.15 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına ilk etapta 8 uçak, 10 helikopter, 120 arazöz, 30’dan fazla itfaiye aracı, 1 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) aracı, 2 ambulans, jandarma ve polise ait 5 adet TOMA, 16 su tankeri ve 500 personel ile müdahale edildi. Rüzgârın da etkisiyle yangın Etrim bölgesinden Sevda Tepesi’ne doğru yayıldı. Yangın söndürme uçakları sortiler yaparak yayılımın önüne geçmek için mücadele etti.

Gece boyunca karadan mücadele sürerken, sabahın ilk ışıklarıyla beraber alevlere yeniden havadan müdahale başlatıldı. 4 helikopter ve 6 uçak yanan bölgenin söndürülmesi için aralıksız sorti yaptı. Yangın, dün 08.15 sıralarında, başladıktan 18 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin havadan ve karadan soğutma çalışmaları bir süre daha sürdü.

Haberin Devamı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangının yol kenarındaki bir sebepten kaynaklandığı üzerinde durulduğunu kaydetti.

18 saat sonra söndürüldü... 1000 dönüm orman alanı kül oldu

‘ZAMANINDA MÜDAHALE EDİLDİ’

Başkan Ahmet Aras, “Yaklaşık 1000 dönüm nitelikli orman alanı zarar gördü. Bu kadar riskin yüksek olduğu bir dönemde vatandaşlarımızın da çok dikkatli olması gerekiyor. Yine de ucuz atlattık bu yangını. Zamanında müdahale edilmiş. Yeşil vatanımızı korumak zorundayız” diye konuştu.

3 BİN DÖNÜM ARAZİ ZARAR GÖRDÜ

Diyarbakır Silvan’da önceki gün akşam saatlerinde anız yangını çıktı. Rüzgârın da etkisiyle büyüyen yangın, kırsal Yeniköy, Akdere ve Karaköy mahallelerine kadar ilerledi. İhbarla bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Batman’dan da itfaiye ekipleri, takviye olarak bölgeye gönderildi.

18 saat sonra söndürüldü... 1000 dönüm orman alanı kül oldu

Silvan Kaymakamı Hasan Uğuz ile Belediye Başkanı Sevim Biçici de bölgeye gidip, çalışmaları yakından takip etti. Yangın, ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında 3 bin dönüm arazi zarar gördü. Lice ilçesi Türeli ve Kıyı mahalleleri kırsalında çıkan örtü yangını da, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Bodrum#Orman Yangını

BAKMADAN GEÇME!