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18 milletvekili hakkında 26 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de

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#ANKARA#TBMM#Milletvekili
18 milletvekili hakkında 26 yeni dokunulmazlık dosyası TBMMde
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 17:54

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz dahil 18 vekil hakkında 26 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

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Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 26 Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edildi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a ait 2, DBP Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz'e ait 2, HDP'den Van milletvekilleri Sezai Temelli'ye ait 4, Tayip Temel'e ait 2, Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'e ait 2, Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'e ait 2, Van Milletvekili Murat Sarısaç, Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, İzmir Milletvekili Murat Çepni, Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Şırnak Milletvekili Nuran İmir, Mardin Milletvekili Ebrü Günay, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Hakkari Milletvekili Sait Dede, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki'ye ait 1'er ve CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'e ait 1 dokunulmazlık dosyası komisyona sevk edildi.

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#ANKARA#TBMM#Milletvekili

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