MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri18 metrekarelik atölyede kundura yaparak, 3 kızını üniversitede okuttu
GeriGündem 18 metrekarelik atölyede kundura yaparak, 3 kızını üniversitede okuttu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Hasan DÖNMEZ- Cengiz ÖZCAN/HADİM (Konya), (DHA)
Haber Giriş: 04.02.2021 - 09:14 | Son Güncelleme:

18 metrekarelik atölyede kundura yaparak, 3 kızını üniversitede okuttu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
18 metrekarelik atölyede kundura yaparak, 3 kızını üniversitede okuttu
Abone Olgoogle-news

KONYA'nın Hadim ilçesinde, 13 yaşında başladığı kunduracılığı 60 yıldır sürdüren Mehmet Emin Künter (73), 18 metrekarelik atölyesinde ayakkabı tamiri yapıyor. Bölgede kendisinden başka kunduracı olmadığını söyleyen Künter, "Bu mesleği beğenen yok. Zamanında mesleği öğretmek istediğim çocuklar vardı. Ben bu mesleğin son temsilcisiyim. Bir ben kaldım, arkamdan gelen de olmadı. Bu tezgahta çalışarak 3 kızımı okuttum. Şükür Allah'a mutluyum" dedi.

18 metrekarelik atölyede kundura yaparak, 3 kızını üniversitede okuttu

Hadim ilçesinde yaşayan Mehmet Emin Künter, 60 yıldır 18 metrekarelik dükkanında kunduracılık yapıyor. Orta Toroslar bölgesinin tek kunduracısı olduğunu belirten Künter, kendisinden sonra başka ustanın yetişmemesinden yakınıyor. Önceleri atölyesinde ayakkabı imal ettiğini, şimdilerde ise tamirini yaptığını dile getiren Künter, "Yılların eskitemediği esnafım. Bu işi, ustamın yanında öğrendim. Eskiden yeni kundura yapardım. Sonra tabi yorulduk, yaşlandık kundura tamirine döndük. Şeker hastasıyım, işi bıraksam vakit geçiremem. Bu mesleği beğenen yok. Zamanında mesleği öğretmek istediğim çocuklar vardı. Okuyacağız, diye uğraşıyorlardı. Ben bu mesleğin son temsilcisiyim. Köylerde kullanılan mestler var. Onları tamir ederim. Bazıları yeni ayakkabı alıyor, 1 hafta giymeden yıpranıyor, geliyor, tamir ediyoruz. 3- 5 kuruş kazanıyoruz" diye konuştu.

18 metrekarelik atölyede kundura yaparak, 3 kızını üniversitede okuttu
'BU TEZGAHTA ÇALIŞIP 3 KIZIMI OKUTTUM'

Atölyesinin baş köşesine koyduğu gençlik fotoğrafına bakarak, eski günlerini yad eden Künter, "60 yıldır bu tezgahta çalışıyorum. Ben bu tezgahta çalışarak 3 kızımı okuttum. Çocuklarım kendi hayatlarını kurdu, kimse de kalmadı. Şimdi karı koca idare ediyoruz. Bu bölgede kunduracı da yok, tamircisi de yok. Bir ben kaldım. Arkamızdan gelen, bu mesleği beğenen olmadı. Ben 13 yaşımda başladım, yaş 73'e girdi. Şükür Allah'a mutluyum. Koronavirüs nedeniyle de haftada 3 gün açıyorum. 1970'lerde Almanya'ya işçi olarak gitmek için başvuru yaptık, bu fotoğrafı da onun için çektirmiştim. Gidemediğim için hiç pişman olmadım. Ülkemi seviyorum" dedi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle