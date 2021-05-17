18 Mayıs yarım gün mü? Resmi bilgiler

18 Mayıs tatil mi ya da yarım gün mü sorusu mevzuatta karşılık bulmazken,19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ulusal Bayram ve Genel Tarihler Kanunu kapsamında, 1981 yılından bu yana resmi tatil olarak kabul edilmektedir. 19 Mayıs bu yıl da aynı şekilde resmi tatil olmaya devam edecektir. İşte, konuyla ilgili o kanun ve diğer resmi tatil günleri;

18 MAYIS YARIM GÜN MÜ OLACAK?

18 Mayıs kanuna göre resmi tatil ya da yarım gün değildir. Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

B) Dini bayramlar şunlardır:

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 22/4/2009 - 5892/1 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. (1)

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

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