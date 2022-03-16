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18 Mart okullar tatil mi, resmi tatil mi olacak?

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18 Mart okullar tatil mi, resmi tatil mi olacak

18 Mart resmi tatil mi, okullar tatil mi olacak sorusu, merak edilen konular arasında yer aldı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında gösteriler gerçekleşecek. Mevzuata göre 18 Mart resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Dolayısı ile perşembe günü okullar eğitime devam edecek, kamu kurum ve kuruluşları da standart çalışma saatlerinde mesaiye tabi olacak.

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18 Mart okullar tatil mi sorusu, yapılacak etkinlikler dolayısıyla merak edildi. 18 Mart 1915'te "Çanakkale Geçilmez" sözünü dost ve düşmana kabul ettiren Deniz Zaferi dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerin hazırlıkları sürerken, gözler resmi tatil günlerine çevrildi. İşte, 18 Mart ve 2021 resmi tatil günleri ile ilgili ayrıntılar.

18 MART TATİL Mİ?

Tatil planlarına yön verecek olan pek çok kişi 18 Mart'ın tatil olup olmadığına odaklandı. Ancak 18 Mart'ta tatil olmayacak.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ DE AÇILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat'ta açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün gelen talepler üzerine Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ta açılacağını duyurdu. Erdoğan şu ifadelerde bulundu;

"Artık inşasında sona geldiğimiz 1915 Çanakkale Köprüsü ile bu projenin hem en zor hem en prestijli bölümlerinden birini daha tamamlamış oluyoruz. Köprümüz 18 Mart'a ithafen 318 metre olarak belirlenen yüksekliği ve Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne işaret eden 2023 metre uzunluğuyla anlamlı mesajlara da sahiptir."

 

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