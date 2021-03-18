18 Mart Milli Piyango özel çekilişi saat kaçta? Büyük ikramiye 20 milyon TL

Milli Piyango'da bugün özel çekiliş heyecanı yaşanacak. Sonuçları 'www.millipiyangoonline.com' adresinden ilan edilecek çekiliş öncesi, şans oyunu tutkunlarının da araştırmaları devam ediyor. İşte, 18 Mart Milli Piyango özel çekilişi'nde son durum...

18 MART MİLLİ PİYANGO ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Her ayın 9, 19 ve 29'unda ve özel günlerde çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'da bugün "18 Mart Özel Çekilişi" var. Bilet alan vatandaşlar, 'www.millipiyangoonline.com' aracılığıyla çekilişi canlı olarak takip edilebilecek.

18 Mart Özel Çekilişi bugün saat 15.30'da başlayacak.

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