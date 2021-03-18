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HaberlerGündem Haberleri18 Mart Milli Piyango özel çekilişi saat kaçta? Büyük ikramiye 20 milyon TL
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Haber Giriş: 18.03.2021 - 09:26 | Son Güncelleme:

18 Mart Milli Piyango özel çekilişi saat kaçta? Büyük ikramiye 20 milyon TL

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18 Mart Milli Piyango özel çekilişi saat kaçta? Büyük ikramiye 20 milyon TL

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma günü için Milli Piyango özel çekilişi düzenlenecek. Düzenlenen çekilişin büyük ikramiye tutarı 20 Milyon TL olarak belirlendi. Çekilişe kısa bir süre kala, çekiliş saati ve diğer ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, 18 Mart Milli Piyango özel çekilişi saat kaçta?

Milli Piyango'da bugün özel çekiliş heyecanı yaşanacak. Sonuçları 'www.millipiyangoonline.com' adresinden ilan edilecek çekiliş öncesi, şans oyunu tutkunlarının da araştırmaları devam ediyor. İşte, 18 Mart Milli Piyango özel çekilişi'nde son durum...

18 MART MİLLİ PİYANGO ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Her ayın 9, 19 ve 29'unda ve özel günlerde çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'da bugün "18 Mart Özel Çekilişi" var. Bilet alan vatandaşlar, 'www.millipiyangoonline.com' aracılığıyla çekilişi canlı olarak takip edilebilecek.

18 Mart Özel Çekilişi bugün saat 15.30'da başlayacak.

ÇEKİLİŞİ CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

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