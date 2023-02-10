Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

18 kişinin hayatını kaybettiği Gölgeler apartmanının yıkılma anı kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Kahramanmaraş#Gaziantep#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 15:49

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde şimdiye kadar 18 kişinin hayatını kaybettiği Gaziantep’teki 5 katlı Gölgeler apartmanının yıkılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde pazartesi günü saat 04.17’de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin sarsıntısından başta Kahramanmaraş olmak üzere, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır’ın aralarında bulunduğu 10 il etkilendi.

Depremin hemen ardından Türkiye’nin 81 ilinden afet bölgelerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sarsıntıdan en çok etkilenen illerin başında gelen Gaziantep’te şimdiye kadar 18 kişiye mezar olan Gölgeler apartmanının yıkılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kahramanmaraş#Gaziantep#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Türkiyeyi sarsan afette beşinci gün... Deprem felaketinde can kaybı 18 bin 991... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika: Türkiye'yi sarsan afette beşinci gün... Deprem felaketinde can kaybı 18 bin 991... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
Dünya seferber oldu: En kritik anda gelen Türkçe cümle: Korkma Zeynep

Dünya seferber oldu: En kritik anda gelen Türkçe cümle: 'Korkma Zeynep'

#TÜRKİYE
Enkaz altındaki kızının elini bir an olsun bırakmamıştı O baba ilk kez konuştu...

Enkaz altındaki kızının elini bir an olsun bırakmamıştı! O baba ilk kez konuştu...

#Mesut Hançer