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18 ile kuvvetli yağış geliyor! Sağanak beklenen iller tek tek açıklandı

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Sağanak
18 ile kuvvetli yağış geliyor Sağanak beklenen iller tek tek açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2025 17:06

Bugün itibarıyla yurt genelinde etkisini gösteren yağışların hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre yağışlar 18 ili etkileyecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; pazar gününden itibaren başlayan yağışlar hafta başına kadar devam edecek. Hava sıcaklığının yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında seyretmesi, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Pazartesi ve Salı günü gök gürültülü sağanak yağış beklenen iller; Sakarya, Bolu, Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır

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18 ile kuvvetli yağış geliyor Sağanak beklenen iller tek tek açıklandı

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

18 ile kuvvetli yağış geliyor Sağanak beklenen iller tek tek açıklandı

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Sağanak

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