18 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyon

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

18 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 127 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin;

-56’sı tutuklandı.

-59’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca 18 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-Yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen para nakline aracılık ettikleri,

-Sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Bilişim sistemleri ve sosyal medya üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapan suç şebekelerine yönelik Siber Vatanımızda kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyoruz.

Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.