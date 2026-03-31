18 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 52 şüpheli yakalandı

#Hakkari#Yasa Dışı Bahis#Siber Suçlar
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2026 17:24

Hakkari merkezli 18 ilde Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 52 şüpheli yakalandı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, siber devriye ve teknik analiz çalışmaları sonucu, suç örgütünün;

-Yasa dışı bahis platformları üzerinden yüksek hacimli finansal akışı yönettiği,
-7/24 esasına dayalı bir panel yönetimi sergilediği ve üçüncü şahıslardan temin edilen hesaplar aracılığıyla elde edilen suç gelirlerini kripto varlıklara dönüştürdüğünün tespit edilmesi üzerine;

Söz konusu illegal finansal ekosistem ve katmanlama faaliyetleri kapsamında, yaklaşık 20 Milyar TL para trafiği ve hacmi olduğu tespit edildi. Bu meblağın, ülkemizde bugüne kadar siber suçlar ve benzer nitelikteki soruşturmalarda işlem hacmi açısından tespit edilen en yüksek tutar olduğu belirlendi.

 

Gözden Kaçmasınİsrail işgali resmen duyurdu Köy ve beldelerdeki tüm evler yıkılacakİsrail işgali resmen duyurdu! 'Köy ve beldelerdeki tüm evler yıkılacak'Haberi görüntüle
