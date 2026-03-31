18 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 52 şüpheli yakalandı

Haberin Devamı

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, siber devriye ve teknik analiz çalışmaları sonucu, suç örgütünün;

-Yasa dışı bahis platformları üzerinden yüksek hacimli finansal akışı yönettiği,

-7/24 esasına dayalı bir panel yönetimi sergilediği ve üçüncü şahıslardan temin edilen hesaplar aracılığıyla elde edilen suç gelirlerini kripto varlıklara dönüştürdüğünün tespit edilmesi üzerine;

Söz konusu illegal finansal ekosistem ve katmanlama faaliyetleri kapsamında, yaklaşık 20 Milyar TL para trafiği ve hacmi olduğu tespit edildi. Bu meblağın, ülkemizde bugüne kadar siber suçlar ve benzer nitelikteki soruşturmalarda işlem hacmi açısından tespit edilen en yüksek tutar olduğu belirlendi.