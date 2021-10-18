18 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 46 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ABD sunucuları üzerinde kurulu 4 ayrı internet sitesinden yasa dışı bahis oynatan şebekeyi tespit etti. 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 57 şüpheliyi belirleyen ekipler, şebeke üyelerinin hesap hareketliliğinin 70 milyon TL olduğunu saptadı. Ekipler, 15 Ekim sabahı Adana merkezli 18 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 6’sı kadın, 46 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan polis, çok sayıda dijital materyale de el koydu. Adreslerinde bulunmayan 7 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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