18 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 46 kişi gözaltına alındı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Peri tuzağı Çıplak videolu şantajla defalarca para kopardı'Peri' tuzağı! Çıplak videolu şantajla defalarca para kopardı#Veteriner
Ünlü şarkıcıya havalimanında gözaltıÜnlü şarkıcıya havalimanında gözaltı!#Murda
Trabzon dönüşü havalimanında sıcak saatler Megafonu eline aldı ve...Trabzon dönüşü havalimanında sıcak saatler! Megafonu eline aldı ve...#Fenerbahçe
Erdoğan, savcılığa başvurdu Siyasi cinayet iddiası yargıdaErdoğan, savcılığa başvurdu! 'Siyasi cinayet' iddiası yargıda#Cumhurbaşkanı Erdoğan
E bu da milat Bir tek bende mi yaman çelişki duygusu uyandırdıE bu da milat! Bir tek bende mi 'yaman çelişki' duygusu uyandırdı?#Kemal Kılıçdaroğlu
Uzmanlar endişeli... Her şey koronadan bile kötü olabilirUzmanlar endişeli... 'Her şey koronadan bile kötü olabilir' #Salgın
Kalorifer yakmayanlar dikkat Davalık olabilirsiniz...Kalorifer yakmayanlar dikkat! Davalık olabilirsiniz...#Kalorifer
Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarih verdi... Aşı müjdesiÖzlem Türeci ve Uğur Şahin tarih verdi... Aşı müjdesi!#Koronavirüs
Sadece bir gecede ortaya çıktı Koronavirüsün diğer yan etkilerinden çok daha korkutucu...Sadece bir gecede ortaya çıktı! Koronavirüsün diğer yan etkilerinden çok daha korkutucu...#Psikoz
Çin ABDyi şoke etti... Korkunç silah test edildiÇin ABD'yi şoke etti... Korkunç silah test edildi!#Çin
Göllerde çürüme felaketi Zehirli iki tür belirlendiGöllerde 'çürüme' felaketi! Zehirli iki tür belirlendi#Türkiye Tabiatını Koruma Derneği
Milyonda bir görülüyor Kalp krizi sanıldı, gerçek çok farklı çıktıMilyonda bir görülüyor! Kalp krizi sanıldı, gerçek çok farklı çıktı#Ameliyat
Kimse fark etmedi Trabzonda Altayı çılgına çeviren olayKimse fark etmedi! Trabzon'da Altay'ı çılgına çeviren olay#Fenerbahçe
Bill Gates ve Melinda Gatesin kızı Jennifera düğünden önce imam nikahı kıyıldıBill Gates ve Melinda Gates'in kızı Jennifer'a düğünden önce imam nikahı kıyıldı#Bill Gates
İdo ile Yaseminin düğününde Hülya Avşar ve Gülben Ergen neden yoktuİdo ile Yasemin'in düğününde Hülya Avşar ve Gülben Ergen neden yoktu?#İdo Tatlıses
HABERLERGündem Haberleri

18 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 46 kişi gözaltına alındı

#Yasa Dışı Bahis#Operasyon#Adana
18 ilde yasa dışı bahis operasyonu 46 kişi gözaltına alındı

Adana merkezli 18 ilde, 4 ayrı internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirlenen şebekeye yönelik operasyonda 6’sı kadın, 46 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden birinin, yüzünü cerrahi maskeyle gizlediği görüldü.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ABD sunucuları üzerinde kurulu 4 ayrı internet sitesinden yasa dışı bahis oynatan şebekeyi tespit etti. 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 57 şüpheliyi belirleyen ekipler, şebeke üyelerinin hesap hareketliliğinin 70 milyon TL olduğunu saptadı. Ekipler, 15 Ekim sabahı Adana merkezli 18 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 6’sı kadın, 46 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan polis, çok sayıda dijital materyale de el koydu. Adreslerinde bulunmayan 7 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

18 ilde yasa dışı bahis operasyonu 46 kişi gözaltına alındı



Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen şüphelilerden 15’i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 31 şüpheli ise Adana Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden birinin adliyeye sevk sırasında yüzünü iki cerrahi maskeyle gizlediği görüldü.

İlgili Haberler:

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu17 yaşında ailesinin mutfağında başladı! 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner olduWanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yasa Dışı Bahis#Operasyon#Adana

BAKMADAN GEÇME!

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı! 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!