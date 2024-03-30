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18 ilde 'Sibergöz-30' operasyonları... Bakan Yerlikaya duyurdu: 40 şüpheli yakalandı

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#Operasyon#Gözaltı#Sibergöz
18 ilde Sibergöz-30 operasyonları... Bakan Yerlikaya duyurdu: 40 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2024 12:26

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 18 ilde düzenlenen 'Sibergöz-30' operasyonlarında 40 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Adana, Antalya, Elazığ, Manisa ve Ankara merkezli 18 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet suçlarına yönelik eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-30” operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı!

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Yasa Dışı Bahis Oynatanların, Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerindeyiz. Onlara Göz Açtırmayacağız.

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#Operasyon#Gözaltı#Sibergöz

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